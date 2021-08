Alla guida completamente ubriachi, giovani chietini dicono addio alla patente

Servizi di controllo disposti dal comando compagnia Carabinieri di Ortona. Alla marina di Fossacesia due giovani poco più che ventenni di Perano che si trovavano a bordo dell’auto guidata da un loro amico di Atessa, poi risultato positivo all’etilometro con un tasso alcolemico di ben tre volte superiore ai limiti di legge, sono stati sanzionati per ubriachezza in luogo pubblico. Infatti i tre alla vista dei militari dell’Arma hanno pensato di parcheggiare l’auto a pochi metri ed hanno quindi provato ad allontanarsi a piedi, ma sono stati subito raggiunti, e con non poca fatica per gli operanti, fermati. I due, in preda ai fumi dell’alcool, hanno provato in ogni modo a salvare il loro amico alla guida dall’accertamento, ma alla fine sono stati anch’essi sanzionati.

Le patenti di guida sono state tutte ritirate nell’immediatezza ed oltre alla sospensione fino ad un anno, cinque di loro sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lanciano per guida in stato di ebbrezza. I servizi preventivi per garantire a tutti di poter fruire di serate di sano divertimento saranno riproposti anche nei prossimi weekend.