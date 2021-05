Alla guida ubriachi, saltano tre patenti

I Carabinieri del NOR della compagnia di Isernia, nel corso di controlli alla circolazione stradale in diverse località del territorio, hanno contravvenzionato tre automobilisti sopresi alla guida in evidente stato di ebbrezza alcolica con valore superiori allo 0,8 g./l, per cui si è proceduto alla segnalazione alla competente A.G., trattandosi di violazioni di carattere penale, con conseguente ritiro della patente di guida ed in due casi al fermo amministrativo dell’automezzo, poiché risultato di proprietà dei contravventori.

L’attenzione del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia diretto dal Tenente Colonnello Gennaro Ventriglia rimane alta e costante sull’intero territorio di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime aspettative di ordine e sicurezza pubblica dei cittadini e di contrasto verso i comportamenti illegali.

