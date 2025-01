Allerta meteo: previste nevicate anche a quote basse, temperature in forte calo

Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che è stato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse N. 25001 DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0000972-10/01/2025 recante:

“DAL POMERIGGIO DI DOMANI, SABATO 11 GENNAIO 2025, E PER LE SUCCESSIVE 24-36 ORE, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI SPARSE, TENDENTI A DIFFUSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE, SU LAZIO MERIDIONALE, CAMPANIA, BASILICATA E CALABRIA SETTENTRIONALE, IN ESTENSIONE AD ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA, SPECIE SUI SETTORI INTERNI. NEVICATE DIFFUSE DALLA SERA/NOTTE FINO A 400-600 M SU CAMPANIA, ABRUZZO E MOLISE, CON APPORTI AL SUOLO MODERATI.”

SITUAZIONE: una veloce saccatura sull’area balcanica lascia spazio a correnti nord-occidentali in quota, che portano oggi sulla nostra Penisola un generale miglioramento del tempo, eccetto addensamenti e locali nevicate sui settori alpini occidentali e isolati piovaschi sui versanti tirrenici meridionali. Domani, un nuovo impulso perturbato interesserà nel corso della giornata le regioni centro-meridionali, con precipitazioni che tenderanno a divenire diffuse, anche a carattere temporalesco, e prime nevicate sui settori appenninici. Domenica, persistenza del maltempo al Sud, con nevicate sino a quote collinari. La ventilazione, oggi occidentale da moderata a localmente forte, sarà in rotazione domani pomeriggio attorno ad un minimo sul Tirreno centromeridionale, con rinforzi di burrasca e mari agitati nella giornata di domenica. Le temperature subiranno un generale calo a partire da domani.

Venerdì 10 gennaio 2025

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Sabato 11 gennaio 2025

Precipitazioni: isolate, tendenti a sparse nel pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati sulle zone interne. Nevicate: dal pomeriggio in calo fino ai 1000-1200 m sui settori interessati dalle precipitazioni, con apporti al suolo da deboli a moderati, dalla serata in calo fino a 500-600.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in giornata valori massimi in sensibile calo

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.