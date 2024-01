Alloggi universitari: in Molise scarseggia la disponibilità

La ricerca di alloggi universitari è spesso un passo cruciale nella vita degli studenti, ma ciò può rivelarsi particolarmente sfidante in alcune regioni. In Molise gli aspiranti universitari si trovano ad affrontare una sfida inaspettata: la scarsità di disponibilità di alloggi. Questa situazione crea un dilemma per gli studenti che desiderano proseguire gli studi ma si scontrano con la difficile ricerca di una casa durante il percorso accademico.

Sempre più studenti, infatti, scelgono le facoltà online non solo per le difficoltà economiche che incontrano frequentando un ateneo fuori sede, ma anche per i numerosi vantaggi che iscriversi ad un’università telematica comporta.

Le difficoltà degli studenti fuori sede

Una delle principali difficoltà che incontrano gli studenti universitari che si trovano a frequentare un ateneo lontano da casa, è quella dell’alloggio. Affittare una stanza, o, nel migliore dei casi, un monolocale, risulta economicamente proibitivo per la maggior parte degli universitari fuori sede a causa dei costi esorbitanti e fuori mercato che si troverebbero ad affrontare, e questa situazione non riguarda solo le strutture delle grandi città del nord, come Milano, ma è un problema che invade tutta la nazione, dove la scarsità di alloggi universitari non riesce a coprire la vasta richiesta.

A fronte di più di 700 mila potenziali richieste di alloggio a livello nazionale, infatti, solo il 5% di questi studenti fuori sede ha una sistemazione d’ateneo, con situazioni che arrivano al limite come quella del Molise che, a fronte di più di tremila studenti lontani da casa, non ha nessuna sistemazione di letti universitari disponibile.

I vantaggi delle università online

Vista la situazione degli alloggi a volte impossibile da affrontare, sempre più studenti si trovano a proseguire il loro percorso di studi tramite gli atenei telematici, che consentono di intraprendere in maniera più agevole il proprio percorso universitario. Le università online infatti, danno non solo la possibilità di scegliere qualunque corso sia di proprio interesse senza test di ingresso, ma a fronte di una spesa complessiva minore rispetto alla classica università, consentono di rimanere a casa propria, e di avere quella flessibilità necessaria a tutti coloro che durante la frequentazione dell’università sono impegnati in altre situazioni lavorative o familiari.

Chi è interessato deve tener presente che è fondamentale affidarsi solo a istituti accreditati e dunque riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione. Tra questi, uno dei migliori è Pegaso, che propone sette diverse facoltà, a cui afferiscono ben 23 corsi di laurea. Non è un caso, infatti, che il trend degli iscritti a questa università sia stato del +15% nel tempo.

Queste realtà sempre più apprezzate permettono di organizzare gli esami con serenità e di essere costantemente seguiti da un supporto presente ed efficiente. Inoltre, se si sono acquisiti dei crediti per esperienze lavorative o per un precedente percorso di studi, questi non vengono persi ma sono riconosciuti e integrati nel nuovo percorso accademico.

Non è un caso, infatti, che in dieci anni (grazie anche al Covid) il numero di iscritti alle università online sia aumentato del 410,9%, arrivando a quota 180.107. Una soluzione che può aiutare a contrastare anche la grave situazione dello spopolamento relativa al Molise, soprattutto nelle scuole. Il successo delle università online ha aperto nuove opportunità per gli individui desiderosi di ampliare le proprie conoscenze e competenze, dimostrando che l’apprendimento virtuale è diventato un pilastro fondamentale nell’evoluzione dell’istruzione.