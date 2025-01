Andrea Greco giura da avvocato, auguri di cuore da parte dei familiari e collaboratori

“Dedico questo risultato ai miei genitori e ai miei fratelli, pilastri incrollabili, ognuno a suo modo artefice di questo traguardo. Li ringrazio dal profondo dell’anima per aver sempre creduto in me. E un grazie speciale alla mia compagna, che con infinita pazienza e il suo amore incondizionato mi ha sostenuto anche quando la meta sembrava lontana. Questo giuramento non è un traguardo finale, ma l’inizio di un nuovo sentiero da percorrere con impegno, coraggio e umiltà. Ogni conquista è un punto di partenza per realizzare obiettivi sempre più grandi, al servizio di chi ripone fiducia nei nostri sogni e nei nostri valori”.

Sono le parole scritte su facebook dal consigliere regionale Andrea Greco, che questa mattina ha giurato davanti al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Isernia. Ad Andrea gli auguri più sentiti per il traguardo raggiunto e un cammino ricco di soddisfazioni professionali, giungono dalla famiglia, in particolare dalla mamma, Silvana, dal papà Massimo, dal fratello Christian, dalla sorella Emma, da tutti i familiari ai quali si aggiungono quelli della redazione de l’Eco online. Ad majora avvocato!