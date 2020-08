Anello incastrato nel dito, ci pensano i Vigili del fuoco

Tra i tanti interventi effettuati dai Vigili del Fuoco di Isernia anche il taglio di un anello, una fede nuziale).

Nel pomeriggio i sanitari del pronto soccorso di Isernia hanno chiesto la collaborazione dei Vigili del Fuoco poiché un anello era rimasto incastrato in un dito della mano di una signora e nonostante vari tentativi ne era impossibile la rimozione.

Dal comando dei Vigili del Fuoco di Isernia è stata inviata una partenza munita di attrezzature da taglio ad altissima precisione. Nella foto allegata le operazioni di taglio dell’anello da parte dell’operatore VF che con la strumentazione in dotazione esegue la delicata operazione in pochi minuti.

