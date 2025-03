Apertura nuovo supermercato, recruiting day finalizzato alla ricerca di personale nel Chietino

In vista della prossima apertura di un supermercato a Spoltore il Centro per l’impiego di Chieti organizza per giovedì 27 marzo presso la sede in via Spezioli 42, un recruiting day finalizzato alla ricerca di personale da inserire nell’organico del supermercato inserito della Grande distribuzione organizzata (GDO). Organizzato in collaborazione con Sviluppo lavoro Italia e con l’agenzia per il lavoro Gi Group, il recruiting mira alla ricerca di addetti alle vendite, gastronomi, macellai e scaffalisti. Nello specifico, si richiede la residenza o il domicilio nei comuni dell’area metropolitana Chieti-Pescara e relative province. Nella giornata del recruiting, dalle ore 9 alle ore 13,30, si svolgerà attività di colloquio individuale con i lavoratori del Centro per l’impiego che hanno inviato la propria candidatura e con i lavoratori dell’agenzia Gi Group già contattati e invitati per l’occasione. Per partecipare al recruiting day è necessario inviare la propria candidatura all’indirizzo email ido.chieti@regione.abruzzo.it con oggetto “recruiting 27 marzo” e indicando la qualifica per la quale si chiede la candidatura.

