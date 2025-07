“Mannaggia a Clitennestra – Eroi, dèi e altre catastrofi epiche”, da Baltimora a Carovilli

Dall’America all’Alto Molise, più precisamente da Baltimora a Carovilli passando per l’Olimpo. Mister D., come è chiamato dai suoi allievi americani, il professore siciliano che insegna latino in una High School d’oltreoceano, è in viaggio in Italia per presentare il suo ultimo libro “Mannaggia a Clitennestra – Eroi, dèi e altre catastrofi epiche“, un volume grazie al quale si può leggere la mitologia in chiave moderna.

Domenica 6 luglio, dalle ore 18, l’autore Michele Di Mauro, invitato dal professor Paolo Paolucci della locale Pro Loco, sarà presente presso i locali della Società Operaia di Carovilli. Achille come un influencer con il tallone bloccato dall’algoritmo, o Medea che ghosta Giasone via WhatsApp o Re Mida giudice di un XFactor. “Mannaggia a Clitennestra” è un viaggio dissacrante tra miti antichi e nevrosi sempre attuali, dove gli dèi dell’Olimpo affrontano le assurdità contemporanee.

«Di Mauro ha accettato con entusiasmo l’invito ad aggiungere una tappa Molisana al suo tour in Italia. – spiega Paolucci – Con la sua penna acuta e humor esplosivo, l’autore della pagina facebook ExCathedra2.0 attualizza Omero e Virgilio, mescola lezioni di latino e riflessioni sociali. Per chi crede che il passato non sia mai stato così presente».

«Eh niente, Livia (la figlia ndr). Tu non hai idea e mannaggia a Clitemnestra, nemmeno io di quanto siano fuori di testa, nel senso più nobile del termine, gli amici di Carovilli. – ha scritto sui social l’autore – Gente accogliente more antiquo, con l’ospitalità che non si insegna nei manuali ma si respira nell’aria tra una risata e una battuta che ti frega in contropiede. Sarà che da queste parti scorrono ancora tracce di sangue sannita, di quelli che alla follia ci aggiungevano anche il coraggio. Più passano i giorni, più mi convinco che andare a trovarli non è solo una tappa: è iter interiore. Un viaggio nel viaggio. Uno di quelli che ti ricorda che ubi amici, ibi patria».

Michele Di Mauro, dopo una decina d’anni di insegnamento di italiano e latino nei licei di Como e provincia, nel 2011 si trasferisce a Baltimora, dove va ad insegnare latino. Autore e docente, scrive di scuola, cultura americana e mondo classico sulla seguitissima pagina facebook EX cathedra 2.0 e sull’omonimo blog (Excathedra20.blog). Ha raccontato queste tematiche anche in due trasmissioni radiofoniche, andate in onda su Radio Popolare e ADMR Web Radio.

Ha pubblicato due romanzi sulla scuola e la vita americana: “Hey, sembra l’America“, titolo suggerito da Beppe Severgnini, che ha anche ospitato alcuni suoi scritti su Italians del Corriere della Sera, e “Insegnare alle ombre“, dedicato all’esperienza della didattica a distanza negli Stati Uniti.