«Apicoltori: pastori d’api», il concorso fotografico dedicato ad Andrea Paternoster

Fino al 10 Settembre 2021 è possibile partecipare al 6° concorso fotografico “Andrea Paternoster – Ape, mieli. Biodiversità con gusto” bandito dall’Osservatorio Nazionale Miele.

Il tema 2021 è “Apicoltori: pastori d’api”. Il ruolo dell’apicoltore è oramai imprescindibile per la sopravvivenza delle api: le nutrizioni di emergenza, il nomadismo per trovare nuovi pascoli o per sfuggire agli avvelenamenti caratterizzano sempre di più l’apicoltore come “pastore” delle sue api.

Da questa edizione Osservatorio Nazionale Miele ha deciso di intitolare il Concorso fotografico ad Andrea Paternoster, l’insigne apicoltore, prematuramente scomparso, che si è distinto sia dal punto di vista dell’impegno produttivo e di tutela delle api, sia sul piano dell’innovazione di prodotto per la messa in valore della grande varietà e qualità dei mieli italiani. Andrea ha molto collaborato con l’Osservatorio, con amicizia e competenza, dando un contributo significativo all’evoluzione dell’attività dello stesso verso nuovi traguardi di professionalità ed autorevolezza.



Il concorso, destinato a tutti gli appassionati di fotografia, di apicoltura e di ambiente, si pone l’obiettivo di valorizzare la molteplicità e la qualità dei mieli di produzione italiana e il ruolo che l’ape svolge per l’ecosistema, soprattutto in un periodo ricco di sfide come quello attuale in cui l’attenzione verso l’ambiente e la produzione nazionale deve essere al primo posto.

L’organizzazione ricorda:

· Che la partecipazione è gratuita

· Che le immagini, se meritevoli e adatte ai diversi mezzi della comunicazione istituzionale dell’Osservatorio verranno diffuse opportunamente con l’indicazione dell’autore

· Che sono previsti premi in prodotti tipici e mieli

· Che la scadenza per l’arrivo delle opere è fissata a Venerdì 10 Settembre 2021

· Il regolamento è consultabile al sito https://www.informamiele.it/6-concorso-fotografico-andrea-paternoster-ape-mieli-biodiversita-con-gusto.html