Apicoltura, Imprudente: «Un milione di euro per le aziende abruzzesi»

Sostegni economici da CSR per tutelare ecosistemi e biodiversità. Valorizzare un comparto agricolo sempre più importante e strategico per il territorio, in un’ottica di tutela dell’ambiente e della biodiversità. Passa alla fase operativa “Impegni per l’apicoltura”, il bando da un milione di euro previsto dal Complemento di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 (CSR), rivolto ad apicoltori singoli o associati e a enti pubblici gestori di aziende agricole abruzzesi che esercitino attività di apicoltura e che abbiano, nelle zone indicate dal bando, almeno 50 alveari.

Elemento essenziale dell’intervento, è che le arnie siano collocate in aree dall’elevato valore naturalistico e che, al loro interno, l’azione di impollinazione sia ritenuta fondamentale per la salvaguardia degli ecosistemi. A tal proposito, è stato presentato nell’ambito di un importante tavolo tecnico alla presenza di operatori e associazioni di categoria, l’accordo operativo tra Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura e Università degli Studi dell’Aquila – facoltà di scienze ambientali. Durante l’incontro sono emersi elementi utili a perfezionare l’intervento ed è stata illustrata la relazione predisposta dall’Università, proprio con i riferimenti alla Carta delle aree ammissibili dove poter trasferire gli alveari, con specifiche indicazioni riguardo agli habitat, alle specie botaniche e ai relativi periodi di fioritura.

«Il bando ‘Impegni per l’apicoltura’ – spiega il vice presidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente – rappresenta un’occasione importante per il comparto, un primo passo per tutelare le aziende apistiche abruzzesi. Le attività di supporto poste in essere dal tavolo tecnico – continua Imprudente – svolte dall’Università, d’intesa con associazioni e operatori del settore, renderanno maggiormente incisivi e calibrati gli interventi che la Regione Abruzzo opererà per supportare le pratiche di apicoltura volte alla tutela della biodiversità».

Secondo i dettami dell’intervento, le domande dovranno essere inviate all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) entro il 15 maggio 2023 per ottenere contributi che verranno erogati per 5 anni. Durante il tavolo tecnico è stato altresì presentato l’applicativo (web-Gis) che contiene al suo interno sia la rete dei comuni ammissibili che la mappa interattiva degli habitat idonei per il posizionamento degli alveari. «L’intervento – conclude Imprudente – mira a supportare gli apicoltori nella loro attività, mediante un sostegno economico a copertura dei maggiori costi e minori guadagni in aree che, non essendo interessate da forme di agricoltura intensiva, risultano meno redditizie».