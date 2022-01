Area camper e pic-in a ‘Pietra del Melo’, l’ultima idea del Comune di Agnone

Valorizzare un’area a vocazione turistica per lo svolgimento di attività e sosta per camper, centro educazione ambientale, svolgimento di attività ricreative e di utilità sociale connesse al turismo outdoor, esperienziale, alternativo e itinerante, attrezzata e collegata con le strutture esistenti e con gli operatori economici. E’ l’obiettivo prefissato dal Comune di Agnone che ha promosso un avviso d’asta pubblica, con procedura aperta, per la località ‘Pietra del Melo’ lungo la provinciale ex Istonia 86. Si tratta di una superfice di oltre 15.000 metri quadrati immersa nel verde incontaminato dell’alto Molise a pochi chilometri di distanza dal centro urbano. L’asta – rendono noto dall’ufficio tecnico del Comune – prevede la concessione dei terreni tramite un contratto di gestione valevole nove anni con un affitto pari a 1200 euro ogni dodici mesi. L’aggiudicazione andrà al miglior offerente, purché l’offerta sia superiore al prezzo a base d’asta.

