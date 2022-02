Armi da fuoco e da taglio nascoste in garage, denunciato per detenzione abusiva

La Squadra Volante della Questura di Pescara è intervenuta in zona centro nord della città per segnalazione di un ufficiale giudiziario che, nel dare esecuzione alle operazioni di sfratto di un garage, ha rinvenuto all’interno alcune armi. Gli operatori hanno trovato e sequestrato un fucile mono canna e una rivoltella.

Gli agenti hanno esteso la perquisizione all’abitazione della persona che aveva in uso il garage rinvenendo numerose armi bianche oltre ad una rivoltella e ad un fucile ad avancarica. Da accertamenti effettuati il 63enne pescarese, locatario del garage, risulta gravato da precedenti di polizia oltre che destinatario di un decreto prefettizio di divieto di detenzione armi. Per quanto accertato, l’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 697 c.p. per il reato di detenzione abusiva di armi.