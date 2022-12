Arnesi da scasso a bordo, denunciato un ladro di auto nel Chietino

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Chieti e della Stazione Carabinieri di Francavilla al Mare hanno denunciato a piede libero un uomo di origine pugliese, già noto alle Forze dell’Ordine, per furto aggravato, ricettazione e possesso di oggetti atti allo scasso.

L’evento risale alle prime ore della notte appena trascorsa quando l’uomo, a bordo di autovettura, veniva notato transitare tra le auto in sosta dai militari operanti. La perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire nell’auto numerosi arnesi da scasso, una centralina utilizzata per l’accensione di autovetture, nonché una chiave di accensione per autovetture alterata. A seguito di ulteriori verifiche, veniva accertato che quest’ultima permetteva di accendere il quadro strumenti dell’autovettura Fiat Panda asportata in Francavilla al Mare nel tardo pomeriggio precedente, rinvenuta nelle immediate adiacenze del luogo in cui è avvenuto il controllo e che veniva contestualmente restituita al legittimo proprietario. Nei confronti dell’uomo è scattata l’accusa di furto aggravato, possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e ricettazione.