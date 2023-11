Artrite reumatoide e psoriasica, screening gratuito all’ospedale ‘San Francesco Caracciolo’ di Agnone

Importante iniziativa di screening per i pazienti che soffrono di artrite reumatoide e di artrite psoriasica. Si tratta di una giornata interamente dedicata a consulti gratuiti su prenotazione per aiutare i pazienti nella remissione della malattia e per ricordare l’importanza dell’aderenza terapeutica che assicura una migliore qualità di vita. Le visite saranno su prenotazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’appuntamento di svolgerà lunedì 13 novembre presso il reparto di Reumatologia dell’ospedale ‘San Francesco Caracciolo’ di Agnone. A dirigere lo screening il primario Franco Paoletti. L’artrite reumatoide e l’artrite psoriasica sono malattie infiammatorie croniche a carico delle articolazioni che provocano dolore, gonfiore, rigidità e perdita di funzionalità articolare.

Nei casi più gravi ci possono essere inoltre problemi extra-articolari che coinvolgono polmoni, cuore, nervi e vasi sanguigni con potenziali gravi conseguenze. Come emerso recentemente circa il 30% dei pazienti con artrite reumatoide e il 40% con artrite psoriasica non segue correttamente la terapia, con alto rischio di persistenza ed aumento dell’infiammazione e di conseguente comparsa di disabilità.

“L’artrite reumatoide e l’artrite psoriasica sono due malattie reumatiche che impattano notevolmente sulla qualità di vita dei cittadini e sulla loro aspettativa di vita. Trattasi di malattie sistemiche – afferma il dottor Paoletti – che interessano oltre all’apparato muscolo scheletrico diversi organi ed apparati. Note le complicanze cardiovascolari da esse derivate ed il possibile coinvolgimento dell’apparato gastroenterico, oculare, neurologico, respiratorio. Se non intercettate precocemente e trattate adeguatamente, nel periodo di opportunità di finestra terapeutica – aggiunge il professionista altomolisano -, le malattie progrediscono e causano danni irreversibili con conseguente disabilità e costi sociali elevatissimi sia diretti che indiretti. Le due patologie sono state negli ultimi venti anni attenzionate particolarmente dall’innovazione farmacologica con l’avvento delle biotecnologie e più recentemente con le small molecules che ne hanno cambiato completamente il destino evolutivo” conclude Paoletti.

La giornata è realizzata grazie al contributo di AbbVie. Per prenotare l’appuntamento si può contattare il numero 345 4686815 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 16.