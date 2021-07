Viabilità, asfalto sulla “mulattiera”, partono i lavori sul versante abruzzese

L’attesa sta per finire: sarà asfaltato nei prossimi giorni il tratto della cosiddetta “mulattiera“, la ex statale Istonia, che dal bivio di Secolare, alle porte di Agnone, conduce verso l’Alto Vastese, precisamente a Castiglione Messer Marino, attraversando in quota, oltre i mille metri, il territorio comunale di Belmonte del Sannio. Sicuramente una buona notizia per tutto l’Alto Molise in questo inizio d’estate che dovrebbe segnare il rilancio, anche e soprattutto economico, dell’intero comprensorio montano.

L’importante arteria di collegamento è stata abbandonata per anni dalla Provincia di Isernia e dall’omologo ente del Chietino, nei rispettivi tratti di competenza, salvo poi tornare strategicamente utile al momento della inopinata chiusura al traffico del viadotto sul Sente per un «imminente rischio crollo» che non si è affatto verificato. Da qual momento, sono passati quasi tre anni, l’unico collegamento viario tra l’Alto Molise e l’Alto Vastese è tornato ad essere la “mulattiera” appunto. La Provincia di Isernia si è subita messa in moto e ha trovato dei finanziamenti per la messa in sicurezza del suo tratto di competenza. Quella che era davvero una mulattiera, piena di tratti in frani e con il fondo stradale completamente dissestato, è stata ricondotta al rango di strada provinciale, a colpi di appalti e decine di migliaia di euro. Non altrettanto, in termini di efficienze e celerità, ha fatto la Provincia di Chieti, che è l’ente proprietario e gestore del tratto abruzzese della ex statale Istonia. Una strada a doppia faccia, dunque, come una medaglia: sistemata e messa in sicurezza nel versante molisano e completamente dissestata appena al di là del vecchio ponte sul fiume Sente.

Ora, come per magia, a quasi tre anni dalla chiusura del viadotto, sono comparsi dei segni colorati sulla carreggiata del versante abruzzese, segnalazioni propedeutiche all’apertura dei cantieri. E così anche il lato che conduce in Alto Vastese sarà asfaltato. Secondo le indiscrezioni che arrivano dall’ente Chietino i lavori di sistemazione del manto stradale dovrebbero iniziare già nei prossimi giorni, per concludersi nell’arco temporale di una settimana.