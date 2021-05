Attacco alieno sui cieli dell’Alto Molise, ma sono solo i satelliti “Starlink”

Il telefono della redazione impazzito, decine di segnalazioni, dal Molise Altissimo all’Alto Vastese. Una scia luminosa nel cielo, «strane luci in linea retta, a centinaia», in movimento prima da ovest verso est e poi da nord verso sud. Nessun attacco alieno, per fortuna o purtroppo, ma solo il passaggio sui cielo dell’Alto Sannio di una “costellazione” di satelliti attualmente in costruzione dal produttore privato aerospaziale americano SpaceX , una carovana di satelliti per l’internet global. Due siti permettono di monitorare le rotte.

