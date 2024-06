Auto alimentata a GPL in fiamme sulla statale, Vigili del fuoco mettono l’area in sicurezza

Un’auto alimentata a GPL è andata a fuoco nel tardo pomeriggio di oggi sulla statale 17 nei pressi del confine tra le province di Isernia e Campobasso. Sul posto sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco una del Comando di Campobasso e due del Comando di Isernia. L’autista del mezzo era riuscito a fermare l’auto e ad allontanarsi.

La statale, per salvaguardare gli automobilisti da eventuali esplosioni, è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni sbarrando la strada con i mezzi dei Vigili del fuoco. Una volta estinto completamente l’incendio e bonificata la bombola di GPL dell’auto è stata riaperta l’arteria.

Sul posto per coadiuvare le operazioni anche i Carabinieri e la Polizia Stradale.