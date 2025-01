Auto avvolta dalle fiamme, il conducente riesce a mettersi in salvo

Nel pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Termoli, con un’APS (autopompaserbatoio) e un mezzo con modulo antincendio, in località Rio Vivo in Termoli (CB) per incendio autovettura.

Il proprietario é tempestivamente uscito dall’autovettura che in pochissimo tempo é stata avvolta dalle fiamme. I Vigili del Fuoco utilizzando autorespiratori e naspo ad alta pressione hanno in poco tempo estinto l’incendio e riportato la sicurezza in quel tratto stradale.

Sul posto anche la polizia locale di Termoli.