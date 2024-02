Auto contro trattore sulla fondovalle Sangro: in prognosi riservata il maresciallo dei Carabinieri rimasto ferito

È stato sottoposto ad un intervento chirurgico presso l’ospedale di Sulmona il sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla fondovalle Sangro, nei pressi di Castel di Sangro, nella serata di ieri. Le sue condizioni cliniche sono in via di miglioramento, anche se la prognosi resta ancora riservata.

Si tratta del maresciallo comandante della stazione di Castel del Giudice. La sua auto è finita contro un trattore in transito. Sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri intervenuti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. I due mezzi sono stati sottoposti a sequestro. I controlli dell’Arma si stanno concentrando sulla idoneità di circolazione del trattore sulla strada a scorrimento veloce.