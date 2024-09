Auto prende fuoco mentre è in marcia, il guidatore abbandona appena in tempo l’abitacolo

Un automobilista mentre era alla guida della sua auto in via Abruzzi a Isernia, nel primo pomeriggio di oggi, ha iniziato a sentire un odore di bruciato. Fermatosi a bordo strada, dopo pochi istanti l’auto si è incendiata; immediata la richiesta di soccorso ai Vigili del Fuoco di Isernia che sono riusciti in breve tempo a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’autovettura. Per decongestionare il traffico provocato dall’incendio sul posto sono intervenuti sia i Carabinieri sia la Polizia Municipale.