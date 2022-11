Auto si ribalta, quattro feriti estratti dalle lamiere dai Vigili del fuoco

In serata una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli è intervenuta per incidente stradale sulla SP 129 in agro di San Martino prossimità ristorante la “Carrese”. Per cause da accertare un veicolo è uscito di strada ribaltandosi. Quattro gli occupanti rimasti feriti che dopo essere stati estratti dall’auto incidentata, venivano immediatamente affidati alle cure del personale medico 118 intervenuto dai comuni di Larino e Santa Croce di Magliano. Sul posto i Carabinieri di Larino per i rilievi del caso.

