Auto sulla folla durante un corteo per il 25 aprile, un morto e tre feriti. Indagini della Polizia

ANSA – Lanciano (ch), un’auto è uscita di strada e ha travolto un gruppo di persone che partecipavano ad un corteo per il 25 aprile. Una persona è morta e tre sono rimaste ferite. Secondo le prime informazioni il conducente, un ottantenne, ha perso il controllo del mezzo. Non è ancora chiaro se all’origine dell’incidente ci sia un malore o un guasto ai freni dell’auto. La vittima,

Gabriele Mastrangelo, aveva 81 anni. Sul posto sanitari del 118 e forze dell’ordine.

Non sono gravi le condizioni delle tre persone rimaste ferite.

Al Pronto Soccorso dell’ospedale “Renzetti”, informa una nota della Asl Lanciano Vasto Chieti, sono arrivati il conducente dell’auto, 79enne, e due donne. Si attende l’esito degli esami radiologici per valutare l’entità dei traumi e della prognosi. Saranno quasi certamente trattenuti in Osservazione Breve qualora non vengano evidenziate lesioni particolari che richiedano il ricovero.

Sull’accaduto sono in corso le indagini della Polizia: si tratta di chiarire come l’auto sia finita sul gruppo. Lo stesso conducente, molto provato per l’accaduto, non ricorda nulla dei momenti che hanno preceduto l’urto violento, se non di aver ripreso l’auto dopo aver partecipato al momento celebrativo che si era svolto poco prima davanti al monumento agli Eroi Ottobrini, al termine del quale i partecipanti si erano sciolti per dirigersi verso piazza Plebiscito e aderire all’iniziativa organizzata dal Comune: molti di loro avevano scelto di percorrere via del Torrione, dove poi è arrivata a tutta velocità la Lancia Musa che li ha investiti. (ANSA)