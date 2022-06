Autoarticolato in fiamme, salvo l’autista: Vigili del fuoco domano il rogo

Autoarticolato in fiamme alle porte di Campobasso nella serata di oggi, lievi ferite riportate dall’autista che comunque è riuscito a mettersi in salvo. Immediato l’intervento della prima partenza del comando dei Vigili del fuoco di Campobasso. Gli operatori sono riusciti ad evitare il peggio. Sul posto anche due volanti della Polizia stradale del capoluogo molisano per quanto di propria competenza. Sulle possibili cause del rogo sono in corso le analisi da parte dei tecnici dei Vigili del fuoco.

