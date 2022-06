Autobetoniera in fiamme sulla Trignina, traffico bloccato al bivio per San Giovanni Lipioni

Una lungo coda di automobili e mezzi pesanti viene segnalata in questo momento lungo la fondovalle Trigno. Traffico paralizzato, dunque, sulla strada statale 650 a causa di un mezzo pesante, una autobetoniera, in fiamme, all’altezza dello svincolo per San Giovanni Lipioni, Torrebruna e Castelguidone. Al momento non risultano persone ferite, perché le notizie sono ancora frammentarie, ma la circolazione veicolare è bloccata in entrambi i sensi di circolazione. Per chi viaggia in direzione mare è possibile uscire allo svincolo di Trivento (CB), mentre per chi percorre la Trignina in senso inverso l’uscita consigliata è quella di Celenza sul Trigno.

