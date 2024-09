Autolavaggio dove si spaccia cocaina, un arresto e un divieto di dimora

Nel corso della mattinata del 13 settembre, personale di P.G. del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia, ora diretto dal nuovo comandante T. Colonnello Fabrizio Coppolino, ha dato esecuzione a due misure cautelari disposte dal G.I.P. su richiesta della Procura nei confronti di due fratelli residenti a Isernia e risultati stabilmente dediti ad attività di spaccio di stupefacenti.

I due, destinatari rispettivamente delle misure della custodia cautelare in carcere e del divieto di dimora nella Provincia di Isernia, gestivano da anni un autolavaggio sito in via Umbria in Isernia e risultato essere la copertura di una fiorente attività di spaccio di stupefacenti, prevalentemente di tipo cocaina.

Le indagini, svolte dal Reparto Operativo del Nucleo Investigativo presso il Comando Provinciale Carabinieri di Isernia sotto la direzione del Ten. Colonnello Cristian Triggiani, coordinate dal Procuratore della Repubblica Carlo Fucci e dirette dal Sostituto Procuratore titolare del fascicolo, hanno comprovato lo svolgimento dell’attività illecita prevalentemente tramite intercettazioni ambientali audio-video volte durate dal mese di marzo al mese di maggio 2023 mediante dispositivi abilmente installati nei locali dell’autolavaggio ove, con estrema circospezione, i due indagati effettuavano gran parte delle oltre 80 cessioni di stupefacenti registrate.

Ad ulteriore riscontro dei fatti, inoltre, nel corso delle indagini sono stati effettuati diversi sequestri di cocaina nelle mani dei relativi acquirenti e raccolte le dichiarazioni degli stessi clienti, molti divenuti ormai abituali, le quali hanno permesso di accertare che l’attività illecita è stata svolta a partire, come minimo, dal mese di gennaio 2022 e sino almeno al mese di luglio 2023.