Autorimessa in fiamme: danneggiati mezzi in sosta, avviate le indagini

Nel pomeriggio di ieri una squadra di Vigili del fuoco del comando di Campobasso è intervenuta con diversi mezzi in dotazione in una contrada nel comune di Cercemaggiore (CB) per l’incendio avvenuto all’interno di una autorimessa. Nonostante il tempestivo intervento degli uomini in divisa le fiamme hanno danneggiato diversi automezzi parcheggiati. L’esatta dinamica dell’accaduto e le possibili cause scatenanti l’evento sono in via di accertamento da parte dei tecnici.

