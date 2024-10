Avanzamento dei progetti Pnrr, la Prefettura controlla gli interventi nei Comuni del Chietino

Si è svolta nei giorni scorsi, presso la Prefettura di Chieti, la riunione della Cabina di Coordinamento, istituita ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 19/2024, al fine di attuare un efficace monitoraggio sullo stato di avanzamento dei progetti afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, alla luce di quanto previsto nelle Linee Guida emanate dalla Struttura di Missione PNRR, d’intesa con la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale per il PNRR e con il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto Gaetano Cupello, hanno partecipato i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per lo sport, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Dipartimento per l’Innovazione, l’amministrazione, il personale e i servizi; i componenti istituzionali della Cabina di Coordinamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e la Direttrice della Ragioneria Territoriale dello Stato Chieti-Pescara, la Dirigente del Servizio regionale PNRR della Regione Abruzzo, il Sindaco del Comune di Chieti accompagnato dall’assessore ai Lavori Pubblici, il Vicepresidente di ANCI Abruzzo, il Sindaco di Poggiofiorito, il Commissario Straordinario del Comune di Ortona, il Vicesindaco di San Salvo, il Vicesindaco di Vasto, l’assessore PNRR del il comune di Lanciano, il rappresentante del comune di Lama dei Peligni e il Presidente ANCE Chieti-Pescara.

Nel corso dell’incontro sono stati esaminati i progetti del Comune di Fara Filiorum Petri, Lama dei Peligni e Poggiofiorito afferenti alle misure M5C2I3.1 Progetto Sport e inclusione sociale della PCM – Dipartimento per lo sport; sempre per Fara Filiorum Petri il progetto afferente alla misura M4C1I1.2 Piano di estensione del tempo pieno del Ministero dell’Istruzione e Merito; i progetti del Comune di Ortona afferenti alle misure M5C2I1.3 Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta del Ministero del Lavoro e Politiche sociali e M5C2I2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale del Ministero dell’Interno; un progetti del Comune di San Salvo inerente la misure M2C1I1.1 Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti del Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica, e sono state evidenziate alcune criticità, soprattutto relativamente alla necessità di velocizzare l’approvazione dei rendiconti.

In conformità a quanto previsto dalle citate Linee Guida, le criticità rilevate per ciascuna misura saranno oggetto di uno specifico piano di azione elaborato dalla Cabina di Coordinamento.

La Cabina si aggiornerà alla settimana prossima, per lo svolgimento di ulteriori monitoraggi sulle ulteriori progettualità PNRR in capo ai Comuni di questa provincia.