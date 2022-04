Bambino disperso in Molise, trovato dai Carabinieri in contrada Valloni di Colli

È stato appena ritrovato il bambino di nove anni disperso da questa sera in agro Fornelli. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), allertato appena dopo le ore 19 di questo pomeriggio, ha immediatamente inviato sul posto diverse squadre per le operazioni di ricerca. Poco fa la lieta notizia. Il bambino sarebbe stato ritrovato dai Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Venafro in contrada Valloni di Colli a Volturno. È stato quindi condotto presso la locale Stazione dei Carabinieri. Sul posto anche Polizia e Vigili del Fuoco di Isernia.

