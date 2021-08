Benedetta pioggia: il Cielo dà una mano ai Vigili del fuoco impegnati a Castiglione

Lago di Bomba in secca, dopo centinaia di prelievi di acqua da parte dei canadair impegnati da giorni sui roghi di Atessa, Tornareccio e Castiglione Messer Marino. Cambio di rotta per i velivoli in azione sul vasto incendio di Castiglione: la direzione di andata e ritorno è quella dell’invaso del Liscione, nel vicino Molise, in provincia di Campobasso. Intanto l’attesa pioggia è arrivata a dare una grossa mano agli uomini e mezzi impegnati a combattere contro le fiamme, per il secondo giorno di fila, in agro di Castiglione.

Gli ultimi focolai si segnalavano alle pendici di monte Caste Fraiano, in direzione del vecchio ponte Sente. Il cambio di direzione del vento ha dato un primo aiuto alla macchina dei soccorsi, indirizzando le fiamme in direzione opposta all’abitato, quindi verso la zona già percorsa dal fuoco. Ora, più che mai benedetta, una pioggia battente sta cadendo su buona parte dell’Alto Vastese. Sperando che duri e che metta dunque la parola fine all’emergenza incendi a Castiglione.