Da una piccola diocesi un grande messaggio di pace, monsignor Cibotti: «Senza pace l’umanità è destinata a morire»

Da una piccola diocesi di montagna si è alzato forte e possente un grande messaggio di pace rivolto a tutta l’umanità. I sindaci e i fedeli della diocesi di Trivento hanno raccolto l’appello della Caritas diocesana e hanno preso parte alla marcia per la pace, contro tutte le guerre, dal santuario di Canneto alla chiesa di San Casto sotto Trivento. Sette chilometri in corteo, con i sindaci in fascia in testa, per chiedere un cessate il fuoco a livello planetario, nei tanti scenari di guerra attivi, non solo a Gaza o in Ucraina. Senza bandiere e senza prendere posizione, se non quella per la pace appunto. Ad aspettare il corteo della pace il vescovo della diocesi di Trivento, monsignor Camillo Cibotti che ha rilasciato alla stampa presente queste dichiarazioni.

