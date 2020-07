Beretta Centurion: Outbreak Channel gira sull’Auro d’Alba

Prova a fuoco della Beretta Centurion in calibro 40 questa mattina sul campo di tiro Auro d’Alba a Schiavi di Abruzzo, con la partecipazione straordinaria di Outbreak Channel.

Si è rifugiato sui monti del Vastese per sfuggire alla calura estiva Fabio Imperiali, ideatore e autore di Outbreak Channel, il seguitissimo canale su YouTube dedicato «ad un approccio tecnico, culturale, etico e sportivo al mondo dell’oplofilia, delle armi da fuoco, da punta e da taglio, della ricarica e del survival».

E per girare uno dei suoi seguitissimi video Fabio Imperiali, nome noto in tutta Italia nel settore delle armi e del tiro sportivo sia difensivo che dinamico, ha scelto lo spettacolare scenario offerto dal campo di tiro Auro d’Alba di Schiavi di Abruzzo. L’autore dei servizi è un esperto balistico, istruttore di tiro dinamico ACSI accreditato presso il CONI, istruttore della Federazione Italiana International Defensive Shooting, Livello Bronzo shotgun e rifle.



«Siamo lieti e onorati di aver potuto ospitare Outbreak Channel sul nostro campo da tiro. – hanno commentato dall’associazione sportiva Auro d’Alba – Una collaborazione che siamo certi avrà un seguito. La nostra struttura è a completa disposizione».

Il video realizzato oggi sarà pubblicato nei prossimi giorni su Outbreak Channel.

Intanto da domenica parte l'”Agosto di fuoco” in programma sull’Auro d’Alba, con gare di tiro per armi corte e lunghe. Per domenica 2 agosto è in programma una gara di tiro dinamico per pistole semiautomatiche.