Betoniera in fiamme sulla Trignina, l’intervento dei Vigili del fuoco da Vasto: nessun ferito

Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto per domare l’incendio che ha avvolto una betoniera in transito sulla fondovalle Trigno nel pomeriggio di oggi. L’episodio nei pressi dello svincolo per San Giovanni Lipioni, nel Chietino, appena al di là del confine con il Molise.

Per cause in fase di accertamento da parte, le fiamme hanno invaso la cabina del mezzo pesante. Per fortuna l’autista alla guida si è accorto del pericolo ed è riuscito ad arrestare il veicolo prima di mettersi in salvo scendendo dallo stesso. Le fiamme hanno divorato l’intero abitacolo e sono state domate solo grazie all’intervento dei Vigili del fuoco intervenuti da Vasto, per competenza territoriale.

La fondovalle è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere l’intervento e la messa in sicurezza da parte del personale operante.