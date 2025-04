“Bici in Comune”, finanziati Agnone e San Pietro Avellana: ottantamila euro per la mobilità ciclistica

Idonei e ammessi al finanziamento del progetto nazionale “Bici in Comune”. Si tratta, per l’Alto Molise, dei Comuni di Agnone e San Pietro Avellana. “Bici in Comune” è un’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute S.p.A. e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). E’ rivolto a tutti i Comuni italiani con l’obiettivo di finanziare progetti che promuovano la mobilità ciclistica come strumento per uno stile di vita sano e attivo, oltre a favorire lo sviluppo del cicloturismo.

I Comuni, suddivisi in cluster in base al numero di abitanti, potranno proporre progettualità legate alla promozione della mobilità ciclabile e del cicloturismo, alla valorizzazione del territorio, all’ attività con le scuole, alla riqualificazione, l’innovazione e la digitalizzazione dei percorsi ciclabili esistenti e l’organizzazione di eventi sportivi ciclistici. L’attenzione dell’Unione Europea rivolta a tematiche legate alla preservazione dell’ambiente e alla ricerca di best practices atte a diminuire gli impatti che gli spostamenti e i piani industriali hanno sullo stesso in termini di inquinamento, è sempre più alta. Basti pensare ad interventi come il raggiunto accordo sullo stop alle automobili a benzina e al piano “Cycling strategy”, destinato a portare la bicicletta ad avere un ruolo primario e centrale nella vita delle persone e, altresì, a diventare un principale mezzo di trasporto quotidiano. Un piano inclusivo, quest’ultimo, che contempla al suo interno una serie di azioni e interventi volti ad incrementare gli investimenti riguardanti la mobilità ciclabile, che si scandiscono in interventi legati all’ampliamento della rete infrastrutturale e all’avvio di politiche industriali che sostengano il settore. Questo interesse, per poter crescere, deve essere ovviamente correlato alle politiche di ogni singolo Stato membro; il Governo e le città, ma anche i Comuni più piccoli, dovrebbero porre al centro del proprio mandato le sfide poste in essere dall’Europa, tramite l’adozione di politiche riguardanti lo sviluppo delle infrastrutture e dei sistemi urbani legati alla mobilità ciclabile, la promozione dell’uso della bici, l’educazione civica e stradale, la diffusione del turismo sportivo e l’ampliamento delle infrastrutture, l’economia green e l’innovazione digitale. Proprio in relazione a queste tematiche si inserisce il progetto “Bici in Comune” che ha dunque lo scopo di favorire la promozione della mobilità ciclistica e del cicloturismo, quale strumento per uno stile di vita sano e attivo degli individui, anche in Alto Molise, dove l’ambiente è uno dei punti di forza che innalzano la qualità della vita dei residenti, ma che può rappresentare un utile attrattore turistico. All’esito dell’esame dei progetti presentati, il Ministero ha ammesso a finanziamento e dichiarato idonei i Comuni di San Pietro Avellana, al quale sono stati assegnati quarantaseimila euro e quello di Agnone, che vedrà arrivare nelle proprie casse trentaquattromila euro.