Big Match al “Civitelle”: Esordienti e vecchie glorie in campo per chiudere la stagione della Scuola calcio

Un vero e proprio big match quello previsto per il pomeriggio di oggi, dalle ore 18, presso lo stadio “Civitelle” di Agnone. Una iniziativa di mister Michelino Delli Quadri, allenatore degli esordienti della scuola calcio dell’Agnonese-Robur.

«Chiuderemo l’annata calcistica 2021/22 con una partita alla quale prenderanno parte anche i genitori. – spiega il mister – Confido in una ampia partecipazione dei genitori ai quali rivolgo il mio più sincero ringraziamento dell’aiuto concessomi nel corso della stagione soprattutto nel corso delle numero trasferte in Abruzzo e il Molise». E alla convocazione di mister Delli Quadri i genitori hanno risposto «presente», nonostante gli acciacchi dell’età e qualche chilogrammo di troppo. E scenderanno in campo, per affrontare la squadra degli esordienti composta dai propri figli, improvvisati calciatori ormai adulti e arrugginiti provenienti non solo da Agnone, ma anche da Belmonte del Sannio, Poggio Sannita, Schiavi di Abruzzo e Castiglione Messer Marino.

Tra coloro che dovranno rispolverare e staccare dal chiodo gli scarpini molti “brocchi“, ma anche qualche vecchia gloria del calcio locale e non solo, come ad esempio Maurizio Sabelli. Per un pomeriggio di sport, ma soprattutto di divertimento che avrà il suo naturale epilogo in un “terzo tempo” presso una nota pizzeria di Agnone.