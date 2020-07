Bottiglia incendiaria contro un bar, denunciato un molisano

In riferimento al danneggiamento, a seguito del lancio della bottiglia incendiaria, presso il Bar Paone, avvenuto qualche notte fa, gli agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato di Lanciano, diretti dal Vice Questore Lucia D’AGOSTINO, sono riusciti ad identificare l’autore. Si tratta di un giovane di Campobasso: D.R. Y. di anni 32, che è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica, per il reato di danneggiamento a seguito di incendio.