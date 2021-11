BREAKING NEWS – Ladri speronano auto di servizio dei Carabinieri, ambulanze sul posto (LE FOTO)

L’inseguimento dei ladri in fuga da Borrello, da parte di alcune pattuglie dei Carabinieri, ha avuto termine nei pressi dello svincolo per Fallo sulla fondovalle Sangro. L’Audi scura a bordo della quale viaggiava la banda di ladri ha speronato un’auto di servizio dei Carabinieri, questo in base alle prime indiscrezioni trapelate. I delinquenti si sono dati alla fuga a piedi, abbandonando il veicolo incidentato e dileguandosi nei campi circostanti.

Praticamente distrutta l’auto di servizio dell’Arma, modello Jeep Renegade: esplosi entrambi gli airbag e in frantumi il parabrezza anteriore. Il mezzo dei Carabinieri è rimasto in bilico su un ponticello, con la parte posteriore sulla ringhiera di protezione. A dimostrazione di come l’impatto sia stato violento, l’altro veicolo ha letteralmente perso pezzi: uno dei pneumatici con una parte meccanica è stato completamente divelto e giace sulla corsia.

Sul posto, oltre a diverse pattuglie di Carabinieri, è intervenuta anche una ambulanza del 118 per prestare soccorso ai militari rimasti coinvolti nell’incidente. Pare che i Carabinieri siano stati trasferiti in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Allertate, intanto, per la caccia ai fuggiaschi, anche le stazioni e le compagnie Carabinieri limitrofe, compresa quella dell’Alto Molise confinante.