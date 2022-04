BREAKING NEWS – Trovata la bambina dispersa sul territorio di Sant’Angelo Limosano

E’ stata appena trovata, apparentemente in buone condizioni, la bambina di cinque anni, che risultava dispersa dalla tarda serata di ieri, nel territorio di Sant’Angelo Limosano.

La bambina è stata trovata dai soccorritori, tra i quali le unità cinofile dei Vigili del fuoco, e trasferita dai tecnici del Soccorso alpino, con l’elicottero della Polizia di Stato, presso il locale campo sportivo dove sarà presa in custodia dal personale del 118 per le opportune visite. Sulla dinamica della scomparsa sono in corso gli accertamenti da parte delle Forze di polizia. Stando alle prime ricostruzioni la bambina sarebbe uscita di casa da una finestra al pian terreno prima di allontanarsi nel bosco che circonda l’abitazione. Ha passato la notte nel bosco.