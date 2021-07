Caccavone diventa Poggio Sannita: cento anni fa la decisione, oggi si celebra l’evento

La storia in scena a Poggio Sannita. Nella giornata di oggi, infatti, sarà rievocato lo storico Consiglio comunale del 1921 durante il quale si deliberò il cambio del nome del piccolo centro montano dell’Alto Molise. Per l’occasione si sono mobilitati gli alunni della scuola primaria “Maria Antonietta Bottaro” e della scuola secondaria in collaborazione con i ragazzi dello Sprar. L’evento prenderà il via alle ore 18,30 di oggi, con il saluto delle autorità politiche, cui seguirà, subito dopo, la rievocazione del Consiglio comunale del 1921. Il 20 febbraio del 1921, ben cento anni fa, il Consiglio comunale di Caccavone sancì con la deliberazione divenuta storica, il cambiamento del nome da Caccavone a Vinoli; successivamente, il 3 luglio del 1921, con una nuova deliberazione, il nome fu mutato di nuovo, da Vinoli a Poggio Sannita e con il Regio Decreto del 15 gennaio 1922 tale cambiamento fu autorizzato e reso definitivo.

