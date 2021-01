Caduta massi dal belvedere ‘La Ripa’, pericolo per la chiesa di San Rocco

Caduta massi dal costone “La Ripa”, ad Agnone, sul lato che sovrasta la chiesa di San Rocco. La segnalazione ci arriva da un cittadino che questa mattina era intento a passeggiare nella zona con i suoi cani.

Le immagini che pubblichiamo dimostrano come grossi macini di pietra si sono staccati dalla parete terminando la loro corsa a pochi metri dall’ingresso della chiesa campestre, luogo di culto per molti fedeli. Il maltempo degli ultimi giorni tra le principali cause del fenomeno che ora richiede l’intervento immediato da parte dell’amministrazione comunale.