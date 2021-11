Caduti: cerimonia sbrigativa a Poggio, Palomba accusa il sindaco Orlando

«Stupiti e increduli, dobbiamo purtroppo rimarcare come a Poggio Sannita l’anniversario dell’Unità nazionale sia passato del tutto in secondo piano, in assenza di una degna cerimonia. In assoluta solitudine, ci si è limitati alla deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti, da parte del sindaco, accompagnato per la circostanza da un assessore e dal parroco. Non la cittadinanza, non le scuole, non altri amministratori, nessuno. Né hanno risuonato le note dell’Inno di Mameli o della Leggenda del Piave; né è stata celebrata la messa in suffragio; né, altra bellissima consuetudine, una poesia, un pensierino, un disegno dei bambini; né una parola da parte di chi è istituzionalmente preposto a farlo a nome dei cittadini che rappresenta. Niente di niente».

Il capogruppo dell’opposizione, Tonino Palomba

La protesta pubblica è di Tonino Palomba, capogruppo della minoranza in Consiglio comunale, che protesta perché l’amministrazione in carica avrebbe praticamente dimenticato le celebrazioni in onore dei caduti delle guerre. «Un manifestino affisso nei giorni scorsi avvertiva che l’evento sarebbe stato limitato visto il perdurare dell’emergenza Covid e per evitare assembramenti, oggi che, con vaccini, distanziamento e mascherine, per decine di migliaia di persone si riaprono stadi, teatri, cinema. – riprende Palomba – Siamo seri, tirare in ballo le limitazioni dovute alla pandemia per giustificare inettitudine e trascuratezza per questo incredibile sgarbo istituzionale, storico, culturale e di civiltà, è veramente inammissibile e oltraggioso. Disattenzioni inammissibili e incomprensibili che, oltre a denotare una scarsa considerazione per i propri cittadini, – chiude il leader dell’opposizione – concorrono a delineare una sorta di decadenza culturale, sociale e morale del nostro paese. Uno stato di cose cui non ci riconosciamo, né ci rassegniamo ed a cui con forza ci ribelliamo».