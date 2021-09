Calcio: a Trieste in campo Italia – Moldavia, Marinelli scalpita per un posto da titolare

Partirà dal ‘Nereo Rocco’ di Trieste il cammino delle azzurre di Milena Bartolini impegnate per le qualificazioni alla Coppa del mondo in programma in Australia e Nuova Zelanda nel 2023. Domani, nel primo turno, con fischio d’inizio alle 17,30, l’Italia affronterà la Moldavia inserita nel gruppo G con Svizzera, Romania, Croazia e Lituania.

Tra le convocate l’attaccante agnonese, Gloria Marinelli in forza all’Inter dove nelle prime tre giornate di campionato ha messo a segno altrettante marcature. In considerazione dell’ottimo stato di grazia, non è da escludere come la Marinelli possa partire dall’undici titolare.

La gara sarà trasmessa su Rai2, in HD sul canale 502, mentre non mancherà lo streaming sulla piattaforma gratuita Rai Play. Ad aribitrare l’incontro una terna scozzese composta dall’arbitro Lorraine Watson e dalle assistenti Vikki Michelle Allan e Vikki Robertson.