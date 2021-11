Calcio: D’Aguanno tiene a galla l’Olympia, Guida trascina il Vastogirardi

L’Olympia Agnonese pareggia a Guglionesi e mantiene l’imbattibilità in campionato. In basso Molise, su un campo ostico, l’undici di D’Ambrosio passa in svantaggio nel primo tempo, ma nel finale di gara raddrizza le sorti del match con una prodezza del neo acquisto D’Aguanno che nei minuti di recupero per poco non regala i tre punti ai granata. Al triplice fischio finale e pari e patta (1-1) con gli altomolisani, che complice il successo del Campodipietra sul Bojano (3-0), perdono la seconda posizione in classifica alle spalle del Termoli vincente sul Castel di Sangro (3-1). Mercoledì l’Olympia torna in campo ad Isernia nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, mentre domenica al ‘Civitelle’ è atteso il big-match contro il Campodipietra.

Michele Guida, capocannoniere del girone F con 7 reti

In serie D torna al successo il Vastogiraradi che grazie ad una doppietta del solito Guida, neo capocannoniere del girone F con 7 realizzazioni, supera il Montegiorgio per 2-1.

Tutti i risultati della X giornata di Eccellenza: Campodipietra-Bojano 3-0; Venafro-Volturnia 3-0; Ururi-Cliternina 1-0; Termoli-Castel di Sangro 3-1; Isernia-Sesto Campano 2-1; Pietramontecorvino-Altilia (rinviata); Gambatesa-Campobasso 1919 1-2; Guglionesi-Agnonese 1-1.

La nuova classifica: Termoli* 27, Campodipietra 25, Agnonese 24, Isernia 20, Venafro 19, Ururi 18, Guglionesi 15, Bojano 13, Pietramontecorvino* 12, Sesto Campano* 11, Castel di Sangro, Campobasso 1919 9, Gambatesa, Volturnia 7, Cliternina 5, Altilia* 3. *una gara in meno

I risultati di serie D girone F

Castelfidardo-Notaresco (rinviata)

Castelnuovo-Trastevere 1-2 (21’ Sannipoli, 45’ Ripa, 83’)

Fano-Tolentino 3-1 (22’ Casolla, 36’ Strano, 59’ Casolla, 86’)

Fiuggi-Recanatese 1-1 (11’ Quacquarelli, 53’ Fall)

Matese-Chieti 0-0

Nereto-Alto Casertano 3-0 (55’ Dari, 61’ Ouedraogo, 82’)

Porto d’Ascoli-Pineto 2-1 (6’ Minnozzi, 11’ Sensi, 53’ Petricci)

Vastese-Samb 1-0 (93’ Alonzi)

Vastogirardi-Montegiorgio 2-1 (58’ Guida, 71’ Guida, 88’ Rigen)

La nuova classifica: Trastevere 21, Fiuggi 19, Recanatese 17, Porto d’Ascoli 17, Pineto 16, Notaresco*, Castelnuovo, Castelfidardo*, Matese 13, Vastogirardi, Tolentino 12, Vastese, Chieti, Montegiorgio 10, Fano 8, Samb 7, Nereto 5, Alto Casertano 2. * una gara in meno