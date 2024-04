Calcio giovanile, Allievi: il “Civitelle” ospita il 12° torneo nazionale “Agnone l’Atene del Sannio”

Il primo appuntamento del settore giovanile dell’Olimpia Agnonese si terrà il giorno giovedì 25 aprile 2024 con il 12° Torneo Nazionale ”AGNONE L’ATENE DEL SANNIO” riservato alla categoria ALIEVI 2007 – 2008 presso lo stadio comunale di Agnone con inizio alle ore 10.

Torneo organizzato dalla società Olympia e dal settore giovanile in collaborazione con il Comune di Agnone, F.I.G.C. Regionale, Coni , Pro – loco.

Il quadrangolare vedrà la partecipazione delle squadre: U.S. CURI (PE), VIRTUS ANXANUM LANCIANO, A.M. JUVENES – CB e naturalmente i padroni di casa, OLYMPIA AGNONESE.

«I ragazzi di Mister Menna, reduci dal campionato, si batteranno con lealtà sportiva per ambire alla vittoria finale. – spiega il responsabile del settore giovanile Fernando Sica – La manifestazione vedrà anche la partecipazione di numerosi genitori al seguito delle squadre dei propri figli, per trascorrere una giornata di festa all’insegna del calcio sano. Il torneo si svolge con la formula dell’eliminazione diretta, seguita dalla finale per il terzo e quarto posto e dalla finale per il primo e secondo posto».

Alla manifestazione è prevista la presenza del mister Giuffrè della prima squadra e di alcuni osservatori.

Daranno il benvenuto agli atleti e alle società il sindaco Saia, l’assessore allo sport Marcovecchio e il presidente dell’Olimpia, Russo. Infine ci sarà la presenza del presidente provinciale F.i.g.c. Rossi e del presidente regionale Piero Di Cristinzi, il presidente del CONI regionale Vincenzo D’Angelo, il responsabile del settore giovanile regionale FIGC, Gianfranco Piano e il responsabile area tecnica Di Gregorio.

«A fine manifestazione tutti i presidenti delle società, gli allenatori e le squadre partecipanti verranno premiate da parte delle autorità presenti, – spiega Sica – seguirà il buffet di chiusura per atleti, genitori al seguito e tutti gli intervenuti. L’ evento intende esaltare le doti tecnico – tattiche dei giocatori e vuole rappresentare una vetrina importante per tanti giovani che avranno la possibilità di mettersi in mostra. Sarà una grande giornata di sport – commenta l’organizzatore Fernando Sica – una giornata all’insegna del fair play, dell’amicizia, un momento di aggregazione per poter socializzare ed instaurare nuove conoscenze, valori sui quali si fonda questo progetto di scuola calcio». Infine Sica, «nel ringraziare gli sponsor che hanno reso possibile la manifestazione» invita tutti «gli amanti del volontariato e del calcio puro e genuino a partecipare in massa, per trascorrere una giornata serena per chiudere con allegria questa annata calcistica».