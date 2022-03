Calcio, la neve blocca la capolista: rinviata la gara Agnonese – Cliternina

Rinviata la gara tra l’Olympia Agnonese e la Cliternina valevole come 21esima giornata del campionato di Eccellenza molisana. A nulla è servito l’impegno corale di 13 migranti che nella giornata di ieri, armati di pale e carriole, avevano spalato gli oltre venti centimetri di coltre bianca. Infatti da questa mattina su tutto l’alto Molise la neve è tornata a cadere copiosamente, di qui la decisione di rinviare la partita in programma domani tra granata e bassomolisani. Tra sette giorni l’Olympia tornerà in campo in esterno contro l’Altilia, Cenerentola del girone. In serie D, verso il rinvio anche Vastogirardi – Tolentino.

