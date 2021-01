Calcio: l’Agnonese muove la classifica, ma gioco e condizione fisica latitano

Botta e risposta tra Olympia Agnonese e l’Albalonga nell’anticipo della tredicesima giornata del campionato di serie D. Al ‘Civitelle’ laziali avanti grazie alla rete messa nel primo tempo da Panaioli che approfitta di uno svarione difensivo locale. Nella ripresa pareggia subito i conti Maniscalchi, alla sua seconda marcatura in granata. Per gli altomolisani il punto muove la classifica, ma nulla più. Infatti per il tecnico Stefano Senigagliesi c’è ancora tanto da lavorare soprattutto sul piano atletico e nella fase di impostazione, caratteristiche venute meno durante tutto l’arco del match. L’Olympia, inoltre, avrebbe bisogno di rinforzi di qualità soprattutto in attacco dove l’arrivo del croato Krajina non sembra essere all’altezza del partente Mbumba. Nell’altro anticipo di giornata delusione Campobasso che impatta contro il Giulianova (0-0) del neo allenatore Bitetto. L’Agnone tornerà in campo nel primo dei cinque recuperi mercoledì 27 gennaio. Sul rettangolo in sintetico del ‘Civitelle’ arriverà la temibile Recanatese.

Il tabellino:

Reti: 25’ pt Panaioli, 2’ st Maniscalchi

Ol. Agnonese: Landi, Cecci (38’ st Vespa), Marfella, Di Lollo (27’ st Carnevale), Sgambati, Melvan, Maniscalchi (40’ st Lombardi), Chiavazzo, Krajina, Angelini (45’ st Milone), Del Gaudio (42’ st Amouzou). A disp.: Marinca, Litterio, Quarta, Di Ciocco. All. Senigagliesi

CynthiAlbalonga: Santilli, Santoni, Pace, Di Cairano (37’ st Di Vico), Gagliardini, Colacicchi, Panaioli, Van Ransbeeck, Cardella, Oggiano, Cardillo (15’st Magliocchetti). A disp.: Maddalena, Caselli, Gagliardi, Capogna, Carruolo. All. Venturi

Arbitro: Cardella di Torre del Greco

Note: gara disputata a porte chiuse. Ammoniti: Santoni, Pace, Panaioli, Landi, Melvan, Milone. Angoli: 3-2. Recupero: 1’ + 5’