Calcio, lo stadio ‘Civitelle’ ospietrà la gara di serie D tra l’Isernia e la Vigor Senigallia

Sarà ancora lo stadio ‘Civitelle’ di Agnone ad ospitare una partita dell’Isernia San Leucio, squadra militante nel campionato di serie D girone F. Domenica, 22 settembre, per la terza giornata di campionato, i biancocelesti affronteranno sul manto in sintetico di Agnone la Vigor Senigallia. La decisione di disputare la partita nell’impianto senza barriere di viale Castelnuovo al fine di consentire di portare a termine i lavori di inerbimento del ‘Lancellotta’. La gara è in programma alle ore 15.

