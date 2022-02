Calcio: l’Olympia vola in vetta, il Vastogirardi cade in Campania

Missione compiuta per l’Olympia Agnonese che aggancia il Termoli in vetta nel campionato di Eccellenza molisana. I granata di Michele D’Ambrosio archiviano la pratica Castel di Sangro surclassando gli abruzzesi per 6 reti a 0. I gol degli altomolisani portano la firma di Di Ciocco, Pizzulli, Lieggi, nel primo tempo e Pistillo, Scorza e Picozzi, nella ripresa. Malgrado le pesanti assenze di D’Aguanno, Antonelli, Litterio e Kone e l’addio del brasiliano Barbieri, accasatosi a Policoro (Ecc. lucana), l’undici del presidente Mario Russo centra la sesta vittoria consecutiva e si gode la prima piazza in attesa del recupero tra Termoli-Guglionesi. Domenica prossima capitan Mancino e soci sono attesi dalla trasferta di Bojano, mentre i giallorossi ospitano il Venafro.

In serie D brutto risveglio per il Vastogirardi che a Piedimonte Matese dopo il vantaggio di Mazzeo si arrende sotto i colpi di Galesio, Ricamato e Napoletano.

Tutti i risultati della 18^ giornata: Campodipietra – Termoli 3-2 (giocata ieri); Venafro – Bojano 4-2 (giocata ieri); Altilia – Campobasso 1919 1-2; Ururi – Gambatesa 0-1; Cliternina – Sesto Campano 1-1; Agnonese – Castel di Sangro 6-0; Pietramontecorvino – Volturnia 0-0; Guglionesi – Isernia 1-2.

La nuova classifica: Olympia Agnonese, Termoli (-1)* 45, Campodipietra 43, Isernia 41, Venafro 35, Sesto Campano 31, Guglionesi* 27, Ururi, Bojano 25, Pietramontecorvino, Gambatesa 19, Campobasso 1919 18, Cliternina 15, Volturnia 14, Castel di Sangro 9, Altilia 3. *una gara in meno

Serie D, i risultati della 20ª giornata: Castelfidardo-Fano 0-1 (26’ Broso); Chieti-Porto d’Ascoli 2-1 (24’ Mele, 69’ Spagna, 93’ Rodia); Matese-Vastogirardi 3-1 (25’ Mazzeo, 29’ rig. Galesio, 57’ Ricamato, 81’ Napoletano); Montegiorgio-Recanatese 1-1 (27’ rig. Marchionni, 83’ aut. di Forconesi); Notaresco-Nereto 0-0; Pineto-Alto Casertano 1-0 (81’ Paoli); Samb-Fiuggi 3-0 (16’ Fall, 47’ D’Agosto, 94’ Cardella); Tolentino-Trastevere 1-0 (9’ Zammarchi); Vastese-Castelnuovo 2-0 (45’ Lenoci, 92’ Scalise)

La classifica del girone F: Recanatese 41,Trastevere 39,Fiuggi 35, Porto d’Ascoli 33, Vastese 32, Notaresco 32, Tolentino 31, Chieti 30, Pineto, Vastogirardi 29, Matese, Samb 26,, Montegiorgio 25, Fano 23, Castelfidardo 23, Castelnuovo 20, Nereto 11, Alto Casertano 3.