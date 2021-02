Calcio, prima di Liguori sulla panchina dell’Olympia. In cinque lasciano il club

Andrea Liguori debutta sulla panchina dell’Agnonese. Prima gara a Tolentino per il neo tecnico dei granata che lunedì ha sostituito Stefano Senigagliesi. E l’inizio è tutto in salita. Infatti alla vigilia del match, l’allenatore campano deve fare i conti con l’ammutinamento di cinque calciatori che poche ore prima della partenza per le Marche hanno chiesto di andar via. Si tratta di Maniscalchi, Chiavazzo, Pertosa, Marfella e Sgambati.

Richiesta accontentata dalla società che nel frattempo ha ufficializzato l’arrivo del difensore Giovanni Padovani, classe 1995 ed ex Rieti, Vastese e Pomigliano e dell’under Raffaele Vuolo, classe 2000 proveniente dall’Acr Messina, capolista del girone I. Entrambi sono a disposizione di Liguori.

Dovrebbe farcela anche Lucio Di Lollo assente contro il Castelfidardo per un risentimento muscolare. In dubbio il centrale difensivo Melvan, mentre in attacco fiducia a Kraijna e Del Gaudio. Inutile dire che il nuovo tecnico è chiamato a risollevare l’Olympia dall’ultimo posto in classifica. Impresa ardua ma non impossibile. A riguardo la società lavora alacremente per portare in alto Molise almeno 3-4 calciatori di categoria. Nei prossimi giorni attesa l’ufficialità dei nomi. Ora testa al Tolentino reduce da due sconfitte: Vastese e Albalonga.

Con fischio d’inizio alle ore 14,30, Tolentino-Agnonese sarà diretta da Stefano Grassi della sezione di Forlì, coadiuvato dagli assistenti Matteo Siracusano di Sulmona e Aleksander Ferhati di Latina. La gara sarà trasmessa in diretta streaming a partire dalle 14,25 sulla pagina dell’Us Tolentino 1919.

Gli altri recuperi di giornata: Notaresco-Castelfidardo; Recanatese – Fiuggi; Montegiorgio-Giulianova.