Calcio, progetto triennale e rinnovo cariche sociali: l’Olympia riparte

Il futuro dell’Olympia Agnonese nel giorno di San Lorenzo. IL desiderio degli sportivi è quello di vedere un nuovo organigramma societario capace di programmare una stagione dove i colori granata dovranno essere protagonisti. Impresa non semplice dopo 14 anni consecutivi in serie D e conclusi con la rovinosa caduta in Eccellenza. Ma bisognerà provarci. E allora questa sera – 10 agosto – a partire dalle 19,00 l’appuntamento è a Palazzo Bonanni dove il presidente uscente Mario Russo ha convocato un’assemblea pubblica che si prefigge di rinnovare le cariche sociali e mettere sul tavolo un progetto triennale. Al tempo stesso gli azionisti di maggioranza della società dovranno essere i tifosi e simpatizzanti chiamati oggi come non mai a dimostrare il loro amore nei confronti del club fondato nel 1967. Insomma, dita incrociate: si riparte.

