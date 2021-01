Calcio: salta pure il match con il Pineto, ora l’Olympia deve recuperare cinque gare

E fanno cinque. Sono le gare che l’Olympia Agnonese dovrà recuperare nel corso della stagione dopo l’ultimo rinvio decretato contro il Pineto in programma domenica 10 gennaio allo stadio “Civitelle”. Insomma nulla da fare per i granata alle prese con diversi giocatori ancora positivi al Covid-19. Dunque le gare da recuperare sono: Tolentino, Recanatese, Giulianova, Porto Sant’Elpidio e Pineto. Per gli altomolisani, Covid permettendo, la prossima gara è quella di Rieti in programma domenica 17 gennaio.

